Вероятна ли отставка Сергея Фургала, DEITA.RU рассказал эксперт.

В дальневосточных кулуарах поползли слухи об угрозе и для действующих губернаторов регионов ДФО, по которым под шумок избирательных кампаний могут быть предприняты какие-либо действия со стороны федерального центра. Так, на фоне публичной критики оппозиционного лидера Хабаровского края Сергея Фургала Дмитрием Медведевым хабаровчане всерьез забеспокоились и даже запустили в Сети петицию в его защиту, которая начинается со слов: «Ни для кого не секрет, что Сергей Иванович Фургал стал костью поперёк горла для «Единой России», и они пытаются всеми способами свергнуть его с поста губернатора Хабаровского края». Действительно ли оппозиционному лидеру грозит отставка, агентству прокомментировал директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По мнению эксперта, опасения народа беспочвенны.

«Фургал – один самых рейтинговых губернаторов, так что убрать его уже не получится. Пытаются снижать его рейтинг путем медийных атак, но при его поддержке свыше 85% - это задача минимум на несколько лет. Кроме того, сегодня Фургал становится именем нарицательным, в том смысле, что при падении рейтинга «партии власти» регионам могут понадобиться свои Фургалы, кандидаты, способные выиграть выборы, но, в то же время, системные и готовые слушаться Кремль», - заявил он.

Эксперт отметил, что победа ЛДПР на выборах прошлой осенью выбила федеральный центр из колеи, так как в 2018 году это был первый опыт масштабного проигрыша (в 4 регионах).

«Если в 2019 году оппозиция продолжит побеждать, станет очевидно, что власть либо должна отказаться от прямых выборов и вернуться к назначениям, либо выдвигать на них политиков, а не менеджеров-технократов. И в этой связи фигуры вроде Фургала должны стать образцом публичной политики «нового времени», - отметил он.

Напомним, выборы губернаторов пройдут этой осенью в 16 российских регионах, и в половину избирательных кампаний эксперты относят к зоне риска для партии власти, предрекая второй тур.

Светлана Алеутская