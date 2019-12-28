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«Уютно и атмосферно»: Уссурийск обогнал Владивосток по версии приморцев

Уссурийск

«Вот где столицу Дальнего Востока делать надо было» - праздничное убранство в Уссурийске организовано лучше, чем во Владивостоке, считают жители Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В приморском паблике Instagram администратор странички спросил мнение жителей края об оформлении площадей в двух крупных городах – Уссурийске и Владивостоке. Большинство комментаторов считает более удачным убранство Уссурийска.

«Вчера была там, и полностью согласна, в Уссурийске площадь украсили в 100 раз лучше... стыдно за Владивосток»

«Уссурийск рулит!»

«Как-то так уютно и атмосферно»

«Там всегда очень красиво. И ёлки живые растут рядом. Их тоже украшают»

«Да! ..и никаких скандальных мышей.. просто украсили, просто красиво»

Примечательно, что ранее в социальных сетях большое оживление вызвал снимок «звёздного неба» - иллюминации на улице Фокина, так называемом местном «Арбате». Большинство пользователей сошлись во мнении, что украшение выглядит современно, и выразили желание запечатлеть себя на фоне иллюминации.

Софья Корф

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