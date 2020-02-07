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Узбек с подозрительным мясом привлек внимание полицейских

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Мясо хранилось и реализовывалось без соответствующей маркировки

По оперативным сводкам, сотрудниками полиции совместно со специалистами Россельхознадзора по ПК было обнаружено и изъято около 300 кг сомнительной мясной продукции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт УМВД России по ПК.

Мясо хранилось и реализовывалось без соответствующей маркировки и не имело сопроводительных ветеринарных  документов. Павильон, расположенный на улице Кирова, принадлежал выходцу из Узбекистана. Стало известно, что молодой человек осуществлял предпринимательскую деятельность незаконно и уже привлекался к административному наказанию за подобное нарушение.

В отношении продавца сомнительной мясной продукции заведено административное дело. Срок его пребывания на территории РФ будет сокращен, и в течение 3 дней гражданин будет обязан покинуть страну. Изъятая продукция будет утилизирована.

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