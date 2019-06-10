Борьба с теми, кто мусорит на морском берегу, набирает обороты в Приморье, сообщает DEITA.RU.

В паблике «Экипажи ДПС» опубликована фотография куклы с человеческий рост, которую якобы повесили за то, что она мусорила. Соответствующую табличку даже закрепили рядом с манекеном.

«Вот такая ужасающая картина ожидает тех, кто въезжает в бухту Витязь. Вероятно, эдакое "творчество" разместили местные жители, которые устали от свинства приезжих», — уверяют очевидцы.

Информация вызвала бурное обсуждение в Сети. «О-о-очень чёрный юмор... но я понимаю того, кто это сделал. Мало приятного очищать место для своего отдыха от чужого мусора», «Правильно сделали, может хоть так задумаются. Сезон только начинается», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова