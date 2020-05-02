Уже лучше: во Владивостоке поднялся индекс самоизоляции

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Люди в массе остались дома

В отличие от очень будничных дней, сегодня, 2 мая, индекс самоизоляции в приморской столице показывает более высокий результат, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, по состоянию на 15.00 местного времени данный показатель находится на отметке в 2,4 балла.

Это означает, что почти половина всех горожан предпочли остаться дома. Одновременно с этим, другая половина находится сейчас на улице.

Таким образом, субботник день, даже не смотря на хорошую погоду, всё-таки побудил сравнительно большее количество людей, чем в будни остаться дома.

А вот, например, в соседнем от Владивостока Артёме картина немного хуже. Там индекс самоизоляции составил всего 2 балла, что означает, что на улицах находится больше половины всего населения города.

Ранее губернатор края Олег Кожемяко настоятельно просил всех приморцев постараться как можно меньше выходить на улицу до 11 мая.

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