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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Уже нашлись предприниматели»: кто порезал колеса сотне авто в столице

машина, авто, колесо, диск

Жители Владивостока выдвигают свои версии произошедшего, сообщает DEITA.RU.

Уже второй день подряд во Владивостоке происходят загадочные события: неизвестные режут колеса у припаркованных авто. Все происходит в Первомайском районе Владивостока: от улицы Спортивной до остановки «Детский парк».

Жители Владивостока начинают строить свои версии случившегося. В аккаунте dps_patrul появился пост, в котором автор высказывает предположение, что порезать колеса сотне авто могли «бизнесмены» - во дворах уже появляются ребята, которые предлагают владельцам пострадавших машин прямо на месте «переобуть» их.

Автор поста также рассказал, что по слухам, колеса прокалывает целая группировка – около 30 человек в масках. Одного из них накануне вечером видела жительница Владивостока. В районе улице Черемуховой мужчина в маске с ножом прогуливался вдоль припаркованных машин. Увидев свидетеля, он сбежал.

Елена Миронова

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