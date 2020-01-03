«Уже нашлись предприниматели»: кто порезал колеса сотне авто в столице

Жители Владивостока выдвигают свои версии произошедшего, сообщает DEITA.RU.



Уже второй день подряд во Владивостоке происходят загадочные события: неизвестные режут колеса у припаркованных авто. Все происходит в Первомайском районе Владивостока: от улицы Спортивной до остановки «Детский парк».

Жители Владивостока начинают строить свои версии случившегося. В аккаунте dps_patrul появился пост, в котором автор высказывает предположение, что порезать колеса сотне авто могли «бизнесмены» - во дворах уже появляются ребята, которые предлагают владельцам пострадавших машин прямо на месте «переобуть» их.

Автор поста также рассказал, что по слухам, колеса прокалывает целая группировка – около 30 человек в масках. Одного из них накануне вечером видела жительница Владивостока. В районе улице Черемуховой мужчина в маске с ножом прогуливался вдоль припаркованных машин. Увидев свидетеля, он сбежал.

Елена Миронова