«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке

В столице Дальнего Востока за сутки произошли три автоаварии с повреждением городского имущества, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Как рассказали владивостокские госавтоинспекторы, в районе дома№ 15 по улице Уборевича местный житель 1982 года рождения на автомашине Тойота Витц не справился с управлением и совершил наезд на объект дорожной инфраструктуры, повредив светофор.

Позже, в районе дома 281 по улице Калинина, молодой человек 2000 года рождения, управляя автомашиной Ниссан Либерти, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в леера, повредив около 20 метров ограждения.

Еще один водитель не справился с управлением в районе дома 16Б по улице Героев Тихоокеанцев. Водитель автомашины Хонда Фит, мужчина 1996 года рождения, повредил более 19 метров леерных ограждений, после чего совершил съезд с проезжей части и врезался в опорную стену.

Пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий нет. Полицейскими установлено, что все водители были трезвы. Виновники происшествий привлечены к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.

Дмитрий Санников