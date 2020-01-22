«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке

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В столице Дальнего Востока за сутки произошли три автоаварии с повреждением городского имущества, сообщили DEITA.RU в ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
Как рассказали владивостокские госавтоинспекторы, в районе дома№ 15 по улице Уборевича местный житель 1982 года рождения на автомашине Тойота Витц не справился с управлением и совершил наезд на объект дорожной инфраструктуры, повредив светофор.
Позже, в районе дома 281 по улице Калинина, молодой человек 2000 года рождения, управляя автомашиной Ниссан Либерти, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в леера, повредив около 20 метров ограждения.
Еще один водитель не справился с управлением в районе дома 16Б по улице Героев Тихоокеанцев. Водитель автомашины Хонда Фит, мужчина 1996 года рождения, повредил более 19 метров леерных ограждений, после чего совершил съезд с проезжей части и врезался в опорную стену.
Пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий нет. Полицейскими установлено, что все водители были трезвы. Виновники происшествий привлечены к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений.
Дмитрий Санников