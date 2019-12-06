«Уже за гранью» - «начинка» в хлебе разгневала людей

Житель Новошахтинска резал хлеб к столу, когда обнаружил в нем неприятную «начинку», сообщает DEITA.RU.

В одном из городских пабликов Новошахтинска один из местных жителей опубликовал фото разрезанного хлеба. Прямо в тесте был крысиный помет.

«Возвращаемся в 90-е. Это просто кошмар», - пишет пользователь.

«Это булочка с изюмом» - шутят подписчики. «Это, конечно, шок. Понятно, что это вовсе не комочек теста и не гарь с формы», «С юзюминкой», - пишут комментаторы.

В целом же покупателю советую писать жалобу в Роспотребнадзор – в первую очередь, на производителя хлеба.

Напомним, ранее во Владивостоке девушка купила упаковку пирожных, в глазури одного из которых застряла муха. Еще раньше другая жительница приморской столицы жаловалась на божью коровку, которая плавала в супе, доставленном из известного сетевого кафе.

Александра Маслова