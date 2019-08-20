Скандальная история «казни в школьном туалете дошла до суда. Заключение по громкому делу планировали озвучить во вторник, 20 августа, но из-за неких процессуальных моментов слушание перенесли на конец месяца, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил источник, в зале суда царила гнетущая для обвиняемого атмосфера. Шансы на оправдательный приговор у фигуранта дела есть только в случае, если бабушка подростка пойдёт на «мировую». Она, в свою очередь, ещё не приняла окончательного решения. По словам источника, люди в зале суда будто уже забыли из-за чего вообще произошёл инцидент.

Ранее сообщалось, что фигуранта дела обвиняют по статье «Побои» УК РФ. В случае вынесения обвинительного приговора, максимальная мера наказания составит до двух лет лишения свободы.

ИА DEITA.RU ещё с декабря прошлого года сообщало о неподобающем поведении школьника, который тиранил детей в школе Большого Камня. Мальчик, несмотря на юный возраст, считает близкой себе АУЕ-тематику. На страничке в соцсети мальчик с гордостью выставляет публикации «блатного» криминального характера.

Реальность показала, что лишь после скандального инцидента руководство школы обратилось в правоохранительные органы. Вероятно, своевременная работа системы образования смогла бы предотвратить расправу над подростком.

Напомним, в феврале текущего года в школе города Большой Камень Приморского края мужчина вступился за дочь-школьницу, вызвав печально известного обидчика на воспитательный разговор. Отца возмутил поступок школьника – он избил дочь, её госпитализировали с подозрением на разрыв селезёнки. Разговора не получилось - после оскорблений в свой адрес отец школьницы окунул пятиклассника в унитаз. На этом «наказание» было завершено. У следствия же, напомним, версия происходящего была другая. По версии следствия, мужчина нанёс подростку несколько ударов, которые причинили здоровью школьника лёгкий вред. В унитаз макнуть не удалось из-за оказанного подростком сопротивления. Директора школы после инцидента отстранили от работы.

По словам Оксаны Лосовой, психолога агентства независимых консультантов и тренеров, члена совета ПРО ОД «Матери России», применение силовых методов по отношению к тем, кто слабее неприемлемо. В этом случае взрослые преподносят детям своего рода «антиурок». По мнению эксперта, причина разрушительного поведения подростка кроется в неправильном воспитании.

«Он никому не нужен был, на него все навесили ярлык, что он бандит и ничего сделать невозможно. Он был изгоем, его все дистанцировали, хотя, по моему мнению, у него есть друзья, он не такой уж совсем плохой».

Оксана Владимировна отмечает, что со школьными сорванцами необходимо не бороться, а учиться правильно взаимодействовать.

«С ними нужно работать, но не так, что мы вызвали тебя «на ковёр». Нужно найти – что хорошего есть в ребёнке, есть какие-то его увлечения, как их направить в нормальное русло? Это задача не только школы, но и всех взрослых, комиссии по делам несовершеннолетних, педагогов. Психологом должна проводиться работа с опекунами ребёнка, как им лучше взаимодействовать со школьником, чтобы исправить подобное поведение. Ребёнка нужно в какие-то хорошие лагеря направлять, туда, где показаны другие модели поведения».

Инцидент в Большом Камне обнажил лишь часть большой раны на теле всей системы образования. Повсеместно школьники, которые сочли себя сильнее, имеют наглость задираться ко всем, кто им не по нраву. Школьный психолог и педагоги, какими бы профессиональными они не были, не смогут 24 часа в сутки находиться рядом с проблемным ребёнком. Родителям необходимо осознавать всю ответственность за воспитание малыша. В нынешний век информации уделить должное внимание воспитанию малыша достаточно просто. Литература есть в свободном доступе в сети, кто не желает читать – многие психологи ведут свои каналы на youtube. Стоит понимать, что от нынешних родительских стараний зависит превалирующее настроение в обществе через двадцать лет.

Софья Корф