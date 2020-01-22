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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

«Он уже здесь»: опасный вирус прорвался из Китая в Россию

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Китайский вирус, прогремевший на весь мир, дебютировал в России: в Хабаровске сняли с рейса гражданина КНР, у которого имелись признаки заражения. В настоящий момент несущий потенциальную угрозу эпидемии турист госпитализирован и наблюдается специалистами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РЕН-ТВ.

О новом штамме вируса, вызывающего неизвестную болезнь, по всем признакам похожую на пневмонию, оповещены и российский Минздрав, и пограничные службы, и даже Роспотребнадзор. Последний в настоящее время является единственным уполномоченным органом, который, используя свои ресурсы, занимается определением уровня угрозы и может официально прокомментировать, насколько в теории может быть опасен коронавирус для россиян. Об этом агентству рассказали в пресс-службе здравоохранения Приморского края. 

Ранее DEITA.RU уже писало о том, как патоген был обнаружен китайскими властями в городе Ухай – самом густонаселенном мегаполисе Поднебесной, тогда было зарегистрировано 62 заболевших. Позже количество зараженных перевалило за 300, а новых пациентов стали находить в Таиланде, Японии и Корее – из числа китайских выездных туристов. Буквально накануне управление Роспотребнадзора Приморья(регион вплотную граничит с Китаем) опубликовало информацию о том, что приграничыне пункты оборудованы дистанционными термометрами, чтобы проверять приезжих из КНР на наличие признаков, соответствующих новой инфекции. 

В настоящее время Минздрав уже обсуждает возможности и сроки создания действующей вакцины. Эксперты прогнозируют, что на это уйдет примерно полгода. В то же время, эпидемиологи не отрицают, что за это время вирус может мутировать, что сделает будущее лекарство менее эффективным. Во Всемирной организации здравоохранения уже принято решение собрать специальное экстренное совещание, не исключается и возможность пандемии. О том, как именно передается болезнь, и может ли человек заразить другого человека, информации из легитимных источников пока не поступало. 

Евгений Черемухин

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