В Приморье подписали договор с «Газпромом». Природный газ появится в Уссурийске уже к концу года, сообщает DEITA.RU.

Скоро в микрорайоне «Радужный» в Уссурийске начнётся новая жизнь. Конец года жители 13 домов в Уссурийске, а это почти 400 семей, встретят уже с отоплением природным газом. Приятным бонусом станет то, что цены на тарифы ЖКХ для жителей микрорайона снизятся.

Для того чтобы у жителей появился долгожданный ресурс, уже проложили 500 метров трубопровода, его длина более 3 километров. Дело за малым – дождаться оборудования, его должны привезти уже в сентябре. Но уже сейчас две рабочих группы прокладывают нитку газопровода к распределительной станции.

Договор с «Газпром» подписали, микрорайон присоединят к природному газу. Но вопрос по обслуживанию оборудования пока в стадии обсуждения.

Прокладка газопровода в Уссурийск – это большой шаг для развития региона. Минеральный ресурс ждут и приморцы, и промышленные организации. Сейчас самое главное, чтобы все возникающие проблемы решались оперативно. А этапы реализации соответствовали маршрутной карте проекта. Работы ведутся в рамках госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае».

Напомним, что в Уссурийском городском округе пять котельных прошли реконструкцию и уже полностью готовы обеспечивать жилой сектор и производственные предприятия муниципалитета.

Екатерина Кононенко