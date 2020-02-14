В 2019 году специалисты Роскомнадзора рассмотрели почти 200 жалоб на операторов связи в ДФО

Роскомнадзор подвел итоги систематической работы с обращениями граждан, касающихся вопросов оказания услуг связи операторами. В прошедшем году рассмотрено более 6,4 тыс. подобных обращений, из которых 181 приходится на Дальневосточный федеральный округ, сообщает ИА DEITA.RU по материалам управления Роскомнадзора по Приморскому краю.

Больше всего жалоб поступило по вопросам оказание дополнительных платных услуг без согласия абонента и несогласия абонентов с суммой выставленного счета.

Обращения преимущественно связаны с качеством оказания услуг мобильной связи, односторонним изменением операторами связи тарифов на слуги связи, оказанием дополнительных платных услуг без согласия абонента (в том числе контентных услуг) и перенесением абонентских номеров на сетях мобильной связи.

По итогам проведенных работ авторам обращений были направлены квалифицированные ответы с разъяснениями специалистов ведомства по дальнейшим действиям, часть обращений перенаправлялась для проверки жалоб в Роспотребнадзор.

Что касается вопросов изменения тарифов, специалисты Роскомнадзора дают разъяснения о допустимости таких изменения при условии предварительного информирования абонента.

При рассмотрении вопросов о контентных услугах - предоставляют подробную информацию с точки зрения законодательства РФ о порядке оказания таких услуг, а также о способах защиты от их случайного подключения. Так зачастую подключение дополнительной или контентной услуги производится оператором законно, а заявитель просто не владеет элементарными правилами цифровой гигиены и подключается к услугам по незнанию.

По вопросам перенесения абонентских номеров на сетях мобильной связи операторам указывается на недопустимость необоснованных отказов и многократных повторных обращений абонентов с заявлениями при перенесении номеров.

В целях сокращения количества жалоб Роскомнадзор на систематической основе проводит семинары с операторами связи, в рамках которых, в частности, рассматриваются вопросы устранения нарушения порядка оказания контентных услуг, улучшения качества услуг связи.