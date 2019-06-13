В крае назначены новые вице-губернаторы, сообщает DEITA.RU.

Олег Кожемяко назначил себе двух заместителей. Ими стали руководители департаментов администрации региона.

С 14 июня Виктор Фисенко и Наталья Бондаренко будут исполнять дополнительные обязанности. Первый зам будет курировать вопросы здравоохранения, а второй – культуру.

Сам Кожемяко отметил, что в процессе перестройки администрации в правительство, очень важно добиться стабильности в рядах чиновников краевой администрации. По его мнению, частая смена кадров мешает работе департаментов.

Ранее сообщалось, что в правительство должно появиться в Приморье уже в 2020 году.

Дмитрий Шевченко