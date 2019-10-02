В «Аэрофлоте» идут обыски

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Замдиректора «Аэрофлота» Владимир Александров допрашивается сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в мошенническом присвоении сотен миллионов рублей в течение одного года, сообщает DEITA.RU.

В Следственном комитете РФ заявили, что Александрова подозревают в организации предположительно незаконных юридических госторгов для российской авиакомпании при том, что в организации действует своя собственная штатная юридическая команда.  

«С 2016 по 2017 год Александров разыграл около двухсот пятидесяти миллионов рублей из бюджета «Аэрофлота» для заключения договоров с другими юридическими компаниями. Если указанные махинации окажутся неправомерными, то фигуранта дела будут судить за мошенничество в особо крупном размере», - заявил юрист.

На данный момент уголовное дело по статье «мошенничество» заведено СКР, но процессуальный статус подозреваемого топ-менеджера еще не определен.

В кабинете замдиректора «Аэрофлота» уже проведены обыски, изъяты документы и другие необходимые для расследования возможные улики. Сам Владимир Александров допрашивается сотрудниками ФСБ России в Москве.  

Екатерина Цой

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