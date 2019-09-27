В аэропортах поставят по две курилки

Власти ищут компромисс в вопросе курения авиапассажиров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство здравоохранения предложило ввести ограничение на количество специализированных мест для курения на территории аэропортов. Согласно инициативе ведомства их предельное количество для одного объекта должно составлять всего две штуки.

Таким образом, в так называемых, "чистых зонах", должно быть всего две комнаты, отгороженные от некурящих пассажиров сплошной стенкой, в которых будет разрешено курить. При этом, курить разрешат только тем, кто уже прошёл зону предварительной регистрации, то есть непосредственно тот, кто собирается лететь.

У гостей и провожающих возможности покурить в здании аэропорта не будет. Также Минздрав предложил располагать подобные помещения максимально далеко от любых мест скопления людей, будь то кафе или выходы на посадку.

Дмитрий Шевченко