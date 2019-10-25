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В аэропортах снова разрешат курить
Законопроект о появлении «курилок» в зонах для прошедших регистрацию на рейс пассажиров рекомендовали к принятию во втором чтении, сообщает DEITA.RU.
Автор законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что появление специально оборудованных комнат для курильщиков сможет оградить некурящих граждан от табачного дыма куда лучше, чем сегодняшний запрет. По словам спикера, многие курящие нарушают закон и «дымят» в туалетах, комнатах «матери и ребенка» и других непредназначенных для этого местах аэропортов.
Инициаторы отмечают, что курильные комнаты должны быть изолированы и иметь хорошую систему вентиляции. Кроме того, ко второму чтению появилась поправка о том, что стены таких помещений должны быть непрозрачными, чтобы остальные «не видели процесс курения».
Напомним, не так давно многих россиян возмутили инициатива законодательно приравнять электронные сигареты и вейпы к табачным изделиям. По словам представителей Правительства, такая мера запретит продажу «паровых» изделий несовершеннолетний, а так же ограничит курение в зданиях и рядом с ними.
Александра Маслова