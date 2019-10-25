telegr wh call

Новости

Бастуют все: Италия отменила рейсы в Россию

25 Октябрь 2019, 18:00

Этот автомобиль стал самым популярным у россиян

25 Октябрь 2019, 17:45

Военных будут увольнять со службы на новом основании

25 Октябрь 2019, 17:30

Tele2 позаботилась о здоровье

25 Октябрь 2019, 17:30

Варикоз и лишний вес: ученые создали модель офисного работника

25 Октябрь 2019, 17:15

Инвалиды смогут заниматься на спортивных площадках в Арсеньеве

25 Октябрь 2019, 17:15

Новую спортивную площадку открыли в Арсеньеве

25 Октябрь 2019, 17:05

Школьное видео грозит скандалом в столице

25 Октябрь 2019, 17:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В аэропортах снова разрешат курить

сигарета, курение, пачка сигарет, курить, вред, никотин

 

Законопроект о появлении «курилок» в зонах для прошедших регистрацию на рейс пассажиров рекомендовали к принятию во втором чтении, сообщает DEITA.RU.

Автор законопроекта, первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что появление специально оборудованных комнат для курильщиков сможет оградить некурящих граждан от табачного дыма куда лучше, чем сегодняшний запрет. По словам спикера, многие курящие нарушают закон и «дымят» в туалетах, комнатах «матери и ребенка» и других непредназначенных для этого местах аэропортов.

Инициаторы отмечают, что курильные комнаты должны быть изолированы и иметь хорошую систему вентиляции. Кроме того, ко второму чтению появилась поправка о том, что стены таких помещений должны быть непрозрачными, чтобы остальные «не видели процесс курения».

Напомним, не так давно многих россиян возмутили инициатива законодательно приравнять электронные сигареты и вейпы к табачным изделиям. По словам представителей Правительства, такая мера запретит продажу «паровых» изделий несовершеннолетний, а так же ограничит курение в зданиях и рядом с ними.

Александра Маслова

Читайте также:

Правительство Медведева не оставит курильщикам шансов

«Вот это дичь» — крупный штраф для родителей возмутил россиян

Пассивных курильщиков посчитали в России

Популярное

ГИБДД лишит прав на месте в этом случае

Названа дата резкого похолодания

Мечту приморцев исполнил Фургал

«Бедный-богатый Гуменюк»: стала известна реальная зарплата мэра Владивостока
Загрузка...
Загрузка...