«В аэропорту продают» — мужчину не пустили в самолет из-за «золота»

В аэропорту Магадана пассажир не смог вовремя улететь в Новосибирск из-за найденного в его карманах «вопиющее» количество, предположительно, промышленного золота, сообщает DEITA.RU.

В службе авиационной безопасности терминала «Сокол» рассказали, что мужчина был доставлен в линейный отдел полиции для разбирательств после того, как на досмотре у него были изъяты приблизительно десять грамм «металла желтого цвета».

А между тем, по словам пассажиров международного аэропорта Магадана, в магазинах, расположенных в терминале, каждый желающий может приобрести кулоны, брелоки, кольца и другие ювелирные изделия с самородками золота, прямиком из магаданского прииска.

«Не понимаю, за что задержали то? Такое же золото продают в аэропорту Магадана - я лично покупала малюсенькие самородки в красивой бархатной коробочке, как для колец», - говорят гости терминала.

Также россияне предположили, что маленькие самородки, обнаруженные в кармане мужчины, могли быть куплены им в качестве сувенира во время экскурсии на одном из золотодобывающих предприятий региона.

Кстати, по состоянию на субботу, 28 сентября, установленная Центробанком цена за один грамм равняется трем тысячам девяноста девяти рублям.

Екатерина Цой