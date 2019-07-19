Восемь человек пострадали во время эвакуации с воздушного судна, выполнявшего рейс Москва — Ереван. ЧП случилось в аэропорту Шереметьево. Информация о происшествии появилась утром в пятницу, 19 июля, сообщает DEITA.RU.

Как пишет телеграм-канал Baza, в кабине пилота появился дым, который начал быстро проникать в салон. Экипаж быстро сориентировался, остановил разгон самолета, открыл аварийные выходы и выкинул трапы.

Пассажиры, а их на борту находилось 178, сильно напугались, поэтому эвакуация превратилась в столпотворение. Восемь человек пострадали, им пришлось обратиться к врачам. У них выявлены такие травмы, как растяжения, ссадины и ушибы.

Напомним, в начале мая в аэропорту Шереметьево сгорел самолет российского производства. Во время ЧП погиб 41 человек, включая бортпроводника.

Екатерина Брязгунова