В английской школе нет места полным детям

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Четырнадцатилетнюю школьницу не захотели допускать на занятия потому, что она слишком полная для форменной юбки, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на The Sun.
Инцидент произошел в Портчестере. Местные школьники обязаны приходить строго в форме своего учебного заведения, но у одной из учащихся это вызвало затруднения: юбка оказалась ей маловата. Девушка нашла выход и заменила ее на похожую, в аналогичном цвете, но учителям это не понравилось.
Как сказали ей учителя, если школьница не будет приходить строго в форме, она вынуждена будет перейти на домашнее обучение.
Расстроенная ученица проплакала пять дней из-за несправедливого ультиматума.
Директор образовательного учреждения рассказал представителям СМИ, что сотрудники школы заняты поиском подходящей для девочки формы, чтобы она могла посещать занятия наравне с остальными.
Анастасия Туркова