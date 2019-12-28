В АО «Восточный Порт» отметили заслуги лучших работников предприятия

В АО «Восточный Порт» состоялось ежегодное торжественное собрание, посвящённое присвоению работникам предприятия почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт». Также в связи с 45-летним юбилеем компании за многолетний и добросовестный труд 12 самых достойных сотрудников Восточного Порта получили благодарности Министра транспорта Российской Федерации.

В этом году 27 портовиков удостоены почетного звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт» и 12 благодарностью Министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак вручил ветеранам почетные знаки, удостоверения и подарки, отметив значительный вклад каждого в работу предприятия.

– Дорогие друзья! Мы завершаем наш юбилейный, богатый на события год, выполнив грандиозные планы по развитию нашего предприятия, и, имея не менее грандиозные планы на будущее. Вместе с тем, без профессионального и самоотверженного труда наших коллег, нашего трудового коллектива – всех нас – не было бы этих успехов, – подчеркнул Вадим Байбак. – Люди были, есть и будут основной ценностью и главным условием успеха любого предприятия. Каждый из вас вносит свою лепту в большое правильное дело, каждый, безусловно, ценен для достижения общих целей. Выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам нашего предприятия. Спасибо за ваш труд!

Благодарностью Министра транспорта России 27 декабря отмечены:

1. Игорь Панасюк, директор по безопасности

2. Андрей Тищенко, главный технолог

3. Юрий Должников, начальник отдела связи

4. Сергей Абрамов, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

5. Александр Ананьин, докер-механизатор

6. Александр Кокорин, докер-механизатор

7. Виктор Терещенков, инженер 1 категории

8. Виктор Тютюнников, докер-механизатор

9. Владимир Вантеев, работал слесарем по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

10. Виктор Скоробогатов, вулканизаторщик 6 разряда

11. Валерий Трегубов, сменный мастер котельной

12. Евгений Григорьев, боцман буксира-кантовщика.

Чествование ветеранов порта в преддверии новогодних праздников стало для АО «Восточный Порт» доброй традицией. Положение о почетном звании «Ветеран морского порта «Восточный Порт» было издано более 20 лет назад – в июне 1999 года. Это звание присваивается женщинам, проработавшим на предприятии 20 лет, мужчинам – 25 лет.

Сегодня ветеранами «Восточного Порта» официально стали:

1. Виктор Конюхов, докер-механизатор

2. Александр Клепиков, докер-механизатор

3. Сергей Тутубалин, докер-механизатор

4. Владимир Мороз, докер-механизатор

5. Александр Нудьга, электрогазосварщик

6. Зинаида Миллер, машинист вагоноопрокидывателя

7. Михаил Тупиков, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

8. Сергей Шевченко, докер-механизатор

9. Виктория Ананьина, тальман

10. Сергей Бурханов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

11. Евгений Кириков, машинист котельной

12. Павел Плис, инженер Специализированного угольного комплекса

13. Александр Жванецкий, групповой механик

14. Виктор Евтисов, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

15. Александр Колос, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин

16. Михаил Анищенко, старший моторист матрос портофлота

17. Андрей Кондратенко, сменный помощник капитана портофлота

18. Нина Михайлова, старший диспетчер портофлота

19. Владимир Радченко, старший моторист матрос портофлота

20. Евгений Гамаюнов, старший моторист матрос потофлота

21. Инна Балицкая, начальник коммерческого отдела

22. Сергей Нарышкин, электромонтер по ремонту оборудования

23. Юрий Алхов, слесарь –ремонтник РМУ

24. Юлия Литвинова, ведущий бухгалтер-экономист

25. Ольга Бинтюцкая, бухгалтер-экономист

26. Владимир Лютенко, директор турбазы «Триозерье»

27. Евгений Арехта, главный инженер порта.











