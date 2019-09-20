В армию пойдут все: правила призыва изменят

В скором будущем в российскую армию начнут призывать всех, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о разворачивании полномасштабной борьбы с уклонистами. Чтобы повысить число призывников, планируется изменить положение о воинском учете граждан. На данный момент в нем сказано, что призывать можно по месту жительства или пребывания, но в том случае, если «пребывание» превышает срок три месяца. Поправка добавит фразу, суть которой свидится к тому, что призывать можно будет и тех, кто не подтвердил свое место пребывания или место жительство регистрацией в государственных органах.

Отмечается, что данная поправка не только позволит призвать всех уклонистов, но и молодые люди, мечтающие о военной карьере, смогут поступить в военный в вуз, даже в случае серьезных проблем с так называемой пропиской.

Екатерина Брязгунова