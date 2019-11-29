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В Артеме пройдет обширная недельная программа для инвалидов

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В Артемовском городском округе с первого дня зимы стартует серия мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Различные соцучреджения подготовили для горожан с ограниченными возможностями по здоровью недельную программу выставок, экскурсий, концертных представлений и круглых столов, сообщили DEITA.RU в управлении информации мэрии города.

В рамках декады инвалидов участвуют образовательные, культурны, общественные и здравоохранительные организации муниципалитета. Так, 1 декабря в Центре медицинской профилактики откроется книжная выставка «Мы вместе» по теме охраны здоровья.

Для детей-инвалидов и их родителей в понедельник пройдут занятия в рамках проекта «Обучаем каждого ребёнка», посетители которого смогут побывать в сенсорных комнатах и провести тренинги со специалистами.

Наиболее насыщенным днем в рамках декады станет вторник. 3 декабря запланированы мероприятия в обществах слепых и инвалидов, коррекционной школе и краеведческом музее. Также в этот день состоит концерт «Цветик-семицветик» и пройдет обучающий курс по декоративному мастерству.

Выставка поделок деток состоится 6 декабря в Дворце культуры угольщиков. Там же пройдёт VI фестиваль «Творчество без границ».

Обширные концертные, благотворительные и игровые программы, вечера отдыха, кинопоказы пройдут в Артеме в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы.

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