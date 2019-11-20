telegr wh call

Новости

Задержаны молодожены, стрелявшие возле ЗАГСа

20 Ноябрь 2019, 18:00

«Смех и грех» - маленькие машины кружат в ледяной ловушке

20 Ноябрь 2019, 17:40

Грипп идет на регион

20 Ноябрь 2019, 17:20

Новогоднюю сказку репетируют в театре кукол

20 Ноябрь 2019, 17:05

Ветеранам ответили на актуальные вопросы

20 Ноябрь 2019, 17:02

Ночных дебоширов могут наказать штрафом

20 Ноябрь 2019, 17:00

Доверительная беседа об экстремизме и наркотиках прошла в школе Артема

20 Ноябрь 2019, 16:59

В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД

20 Ноябрь 2019, 16:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД

фото

Сдача работ по ремонту дорог и прилегающих территорий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», межбюджетной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» и губернаторской программы «1000 дворов» завершается на всей территории Артемовского городского округа, сообщили DEITA.RU в городском управлении информации.

В настоящее время власти и жители города выявляют допущенные подрядчиками недочеты и составляют план работ на следующий год.

Дорожные работы были проведены не только в самом Артеме, но и в сельских территориях округа. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отремонтирована проезжая часть и тротуар на улицах Бикинской и Ворошилова. Кроме того, за счет средств муниципалитета рабочие обустроили тротуар  по улице Каширской.

По программе губернатора Приморья Олега Кожемяко «1000 дворов» были отремонтированы придомовые территории и площадки на улицах Братской, Ворошилова, Зооолонической, Силина и Ярославской. Часть этих работ была проведена по программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

Отметим, что некоторые объекты удалось отремонтировать благодаря привлечению средств из двух вышеуказанных программ, в частности, во дворе 23-го и 25-го домов на улице Ворошилова.

Читайте также:

Слёт молодых лидеров состоялся в Приморье

Жители Артема принимают у рабочих последние отремонтированные дворы

Десятки дорог отремонтируют в Артеме в 2020 году

Популярное

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

Пробки ужасные: губернатор пошел на работу пешком

Губернатор устроил разнос главам районов
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...