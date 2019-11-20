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В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД
20 Ноябрь 2019, 16:56
В Артеме завершается ремонт дорог по проекту БКАД
Сдача работ по ремонту дорог и прилегающих территорий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», межбюджетной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» и губернаторской программы «1000 дворов» завершается на всей территории Артемовского городского округа, сообщили DEITA.RU в городском управлении информации.
В настоящее время власти и жители города выявляют допущенные подрядчиками недочеты и составляют план работ на следующий год.
Дорожные работы были проведены не только в самом Артеме, но и в сельских территориях округа. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отремонтирована проезжая часть и тротуар на улицах Бикинской и Ворошилова. Кроме того, за счет средств муниципалитета рабочие обустроили тротуар по улице Каширской.
По программе губернатора Приморья Олега Кожемяко «1000 дворов» были отремонтированы придомовые территории и площадки на улицах Братской, Ворошилова, Зооолонической, Силина и Ярославской. Часть этих работ была проведена по программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы».
Отметим, что некоторые объекты удалось отремонтировать благодаря привлечению средств из двух вышеуказанных программ, в частности, во дворе 23-го и 25-го домов на улице Ворошилова.