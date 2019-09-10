В банке рассказали, кому не дают кредит

О тонкостях оценки соискателя кредита на платежеспособность стало известно из первых уст, сообщает DEITA.RU.

Многие россияне хотят получить займ на те или иные траты. Иногда дело касается покупки нового гаджета или предметов быта или техника, а иногда речь идёт о крупных кредитах на несколько лет, как, например, в случае с ипотекой.

Изданию "Лента.ру." удалось пообщаться с сотрудницей одного из российских банков, которая рассказала каким образом работники и организация в целом принимает решение о выдаче кредита человеку.

Как рассказал журналистам источник, в банке, как и во многих других местах, в первую очередь обращают внимание на внешний вид соискателя.

Казалось бы не такая значимая деталь оказывается тоже может повлиять так или иначе на итоговое решение банка. Вместе с тем, бывает и так, что оцениваются совершенно сомнительные характеристики.

Ещё одни важным фактором является сумма, которую запрашивает человек. Если она будет слишком маленькой, то у консультанта не будет особого стимула её одобрять, ведь его зарплата может составлять процент от суммы заключённой сделки.

Также сотрудники очень тщательно оценивают претендентов на ипотеку, т.к. в случае возникновения неплатежей, особенно в первые месяцы, работник, проверявший документы, может получить штраф.

Дмитрий Шевченко