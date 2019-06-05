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Специалисты уже работают над устранением неполадок, сообщает
DEITA.RU.
Во многих подразделениях ГИБДД по всей стране зафиксирован серьезный сбой. В частности, не работает база данных.
Как стало известно ТАСС, сейчас в подразделениях невозможно поставить на учет авто, а также снять их с учета. Точно известно, что базы отказали в Москве и Челябинске.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, специалисты уже разбираются с проблемой. В ближайшее время система должна заработать.
Отметим, этой базой, Федеральной информационной системой, в ГИБДД пользуются с 2016 года.
Елена Миронова
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