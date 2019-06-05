Специалисты уже работают над устранением неполадок, сообщает DEITA.RU.



Во многих подразделениях ГИБДД по всей стране зафиксирован серьезный сбой. В частности, не работает база данных.

Как стало известно ТАСС, сейчас в подразделениях невозможно поставить на учет авто, а также снять их с учета. Точно известно, что базы отказали в Москве и Челябинске.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, специалисты уже разбираются с проблемой. В ближайшее время система должна заработать.

Отметим, этой базой, Федеральной информационной системой, в ГИБДД пользуются с 2016 года.

Елена Миронова