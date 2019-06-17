Сразу в 58 российских регионах выросли цены на бензин. И это несмотря на то, что официальное повышение должно было начаться с 1 июля. Динамика роста цен на топливо по Дальнему Востоку опередила общероссийскую, сообщает DEITA.RU.

Прошлая неделя нанесла российским автолюбителям очередной удар. Динамика роста цен на топливо по Дальнему Востоку опередила общероссийскую. АИ-92 подорожал на 74 копейки, и сейчас стоит в среднем 45,84. АИ-95 подорожал на 67 копеек - до 47,51 рубля, дизель — на 55 копеек - до 51,28 рубля за литр. Дизель подорожал на 55 копеек и стоит в среднем 51,28 рубля за литр.

Жителям дальневосточных окраин вообще не везет с бензиновыми пертурбациями. Весной на плановые работы закрылись ведущие нефтеперерабатывающие заводы, а скидку к тарифу на транспортировку железнодорожным транспортом бензина так и не ввели.

Такие данные приводит служба мониторинга Thomson Reuters Kortes. Кроме дальневосточников, наиболее серьезно ощутили рост цен на бензин проживающие в Тыве и Петрозаводске россияне.

Примечательно, что ранее автолюбителям хоть и обещали «бензиновый ад», но начаться он должен был с 1 июня. В этот день соглашение между нефтяниками и правительством истекает, и цены отпустят плавать по рыночным просторам.

К тому же, за потерянное время деньги в конце текущего года, порядка 60 миллиардов рублей, государство обязалось передать нефтеперерабатывающим компаниям.

С такой инициативой выступил Игорь Сечин, а вице-премьер Дмитрий Козак его поддержал. «дальнейшее сдерживание не имеет смысла», - сказали они. По мнению власти и бизнеса, искусственный тормоз сдерживает естественные процессы рыночной экономики.

Особо ретивые нефтяники не стали дожидаться даты и сделали все «под шумок».

Смягчить удар бензиновой шоковой терапии пробует ФАС. Они требуют равномерной и регулярной продажи нефтепродуктов на бирже.

Василий Кучин