В «Бессмертный полк» записали Гиммлера

На сайте акции «Бессмертный полк» один из пользователей опубликовал фото одного из главных лиц Третьего Рейха – Генриха Гиммлера, сообщает ИА DEITA.RU.

Нацисткого лидера записали в «Бессмертный полк» под именем полковника Василия Алексеева из Ростова-на-Дону.

Как пишет местное издание «Подъем», горожане остались обескуражены подобной выходкой, фото обещали удалить с ресурса.

Отметим, что Генрих Гиммлер относится к числу главных военных преступников за всю историю, он организовал систему концлагерей и был идейным лидером массового террора мирного населения на оккупированных территориях.