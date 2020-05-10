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В «Бессмертный полк» записали Гиммлера
Опасную выходку обнаружили на сайте Ростова-на-Дону
На сайте акции «Бессмертный полк» один из пользователей опубликовал фото одного из главных лиц Третьего Рейха – Генриха Гиммлера, сообщает ИА DEITA.RU.
Нацисткого лидера записали в «Бессмертный полк» под именем полковника Василия Алексеева из Ростова-на-Дону.
Как пишет местное издание «Подъем», горожане остались обескуражены подобной выходкой, фото обещали удалить с ресурса.
Отметим, что Генрих Гиммлер относится к числу главных военных преступников за всю историю, он организовал систему концлагерей и был идейным лидером массового террора мирного населения на оккупированных территориях.