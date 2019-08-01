Администрация Благовещенска объявила тендер на выполнение проектных и изыскательских работ по ремонту автомобильного моста через реку Зею, сообщает RosTender.info.





По требованию администрации, подготовка к строительству должна быть завершена к августу 2020 года. Проектной организации предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, которая должна пройти госэкспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости.

Стоимость работ оценивается в 30 млн рублей, работу подрядчика оплатят из городского бюджета.

Ремонт моста протяженностью 1,7 км с двухполосной дорогой входит в перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015-2021 годы».

Заявки на участие в тендере принимаются до 21 августа, а 29 августа конкурсная комиссия выберет победителя.

Источник: http://rostender.info/news/2019073102