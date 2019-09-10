В Болгарии заявили, что поймали русского шпиона

Секретарь общества «Русофилов» Юрий Борисов задержан по подозрению в шпионаже против властей Болгарии. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Задержавшие Борисова сотрудники правоохранительных органов Болгарии уверены, что «рассекреченный шпион» все это время собирал данные для России.

Одновременно с задержанием, болгарская полиция обыскивала дом подозреваемого. В качестве вещдоков изъяты личный компьютер и пакет документов россиянина.

Издание «Дума», главным редактором которого ранее являлся фигурантом дела, заметило, что ордер на обыск жилища был проведен в рамках следственных действий по уголовному делу, заведенного на Юрия Борисова еще в июле по статье «шпионаж в пользу иностранного государства».

Подробности дела полицией не раскрываются под прикрытием «тайны следствия».

Отметим, законодательство Болгарии предусматривает от пяти до пятнадцати лет лишения свободы для Борисова, если факт шпионажа будет доказан.

Екатерина Цой