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В больнице в Приморье произошло возгорание
Ранним утром в понедельник, 25 мая, в городской больнице Партизанска произошло возгорание, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным спасателей, сигнал о задымлении поступил на пульт дежурного в 06.12 по местному времени. Первые расчёты оказались на месте происшествия уже через две минуты.
По наблюдениям спасателей, у здания больницы загорелась кровля. Все пациенты и персонал (74 человека) были эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.
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