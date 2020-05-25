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В больнице в Приморье произошло возгорание

Пожар больница

Ранним утром в понедельник, 25 мая, в городской больнице Партизанска произошло возгорание, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным спасателей, сигнал о задымлении поступил на пульт дежурного в 06.12 по местному времени. Первые расчёты оказались на месте происшествия уже через две минуты.

По наблюдениям спасателей, у здания больницы загорелась кровля. Все пациенты и персонал (74 человека) были эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

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