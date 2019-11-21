В Большом Камне появится несколько новых хоккейных площадок

В среду в Большом Камне начался сезон работ по установке новых хоккейных коробок по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», сообщили DEITA.RU в пресс-службе городской администрации.

Новые хоккейные коробки появятся на улице Приморского Комсомола, на стадионе «Южный» в Южной Лифляндии, а также во 2-ой и 4-ой средних школах.

Ранее мэр города Александр Андрюхин получал от большекаменцев вопросы, почему старые коробки исчезли, а новых пока не появилось. Теперь же, по словам главы администрации, у этих работ появился подрядчик, который с этой недели начал исполнение своих обязанностей по муниципальному контракту.

Согласно плану работ, сначала подрядчик проведет работы на стадионе «Южный», затем – на Приморского Комсомола, далее – на территории общеобразовательных школ. Все четыре хоккейные коробки, по словам Александра Андрюхина, появятся не позднее середины декабря. Глава города поручил уполномоченным органам МСУ жестко контролировать ход монтажных работ.

Отметим, что развитие зимних видов спорта и поддержка молодых спортсменов являются одними из приоритетных задач в государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.