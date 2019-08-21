Система работает в разы медленнее мошенников, сообщает DEITA.RU.



Ассоциация банков России выступила с предложением блокировать счета клиентов при проведении подозрительных операций. Срок блокировки – 30 суток. За это время, считают банкиры, их службы безопасности смогут разобраться, переводил деньги сам клиент, или это сделал мошенник.

В Центральном Банке России раскритиковали эту идею. По мнению ЦБ, мошенники все равно успеют вывести деньги: как правило, это происходит в первые часы после воровства средств со счета жертвы. А вот процесс блокировки счета займет в разы больше денег.

Как пишет «Коммерсантъ», блокировка при каждой подозрительной операции может только создать неудобства для клиентов.

Елена Миронова