Из-за велопарада перекроют важную улицы во Владивостоке в воскресенье, 23 июня, сообщает DEITA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

11-й велопарад пройдет на улице Всеволода Сибирцев. Участок дороги от фуникулера до Садового тупика будет перекрыт с 9 до 21 часа. Все это время улица, которую часто выбирают автолюбители столицы, будет перекрыт не только для движения, но и для парковки.

В связи с этим водителям рекомендовано выбирать другие пути движения.

Ранее прошла информация о том, что поздним вечером в субботу, 22 июня, полицейские на «Ниве» не справились с управлением во время погони и врезались в легковой автомобиль.

Екатерина Брязгунова



