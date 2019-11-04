В центре столицы разгорелась драка

В социальных сетях появилось видео с двумя молодыми людьми, которые затеяли драку прямо на тротуаре в центре города, сообщает DEITA.RU.

По информации паблика dps_vl, конфликт разгорелся прямо напротив краевой администрации, недалеко от Приморской филармонии. На видео заметно, что люди просто проходят мимо, не обращая внимания на катающихся по земле молодых людей.

«Так законы сейчас такие, что если влезешь в драку – сам же и под суд попадешь. Вот никто и не вмешивается. Пусть хоть убивают теперь», - заметил один из подписчиков.

«Правильно делают, что не вмешиваются. Я так однажды вмешался, и судья присудила мне штраф за драку. Еще спросила, что я выбираю – 15 суток или штраф», - рассказал другой комментатор.

Отметим, что зрелищные конфликты в центре города нередко попадают в камеры мобильных телефонов горожан. Так, летом этого года в соцсетях ходило видео, на котором в нешуточной схватке «схлестнулись» мужчины в ростовых костюмах моркови и фаст-фуда.

Неоднократно замечали жесткие конфликты у входа в увеселительные заведения города. Горожане, разгоряченные спиртным, нередко вступают в серьезные схватки.

Александра Маслова