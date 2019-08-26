В Сети уже появились кадры ЧП, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 26 августа, в центре Владивостока загорелось здание в самом центре города. В Сети уже появились первые кадры.

Как сообщается в паблике dpskontrol_125rus в «Инстаграм», пожар произошел в районе остановки Гайдамак. Горит объект за супермаркетом известной сети. Также сообщается, что это уже третье возгорание в данном месте.





Елена Миронова