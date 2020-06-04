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В центре Владивостока на время ограничат движение

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Автолюбителей Владивостока предупреждают об изменении схемы движения в центре города на время проведения грядущих репетиций Парада Победы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Подготовительные мероприятия начнутся в приморской столице уже с 10 июня. В этой связи перемещение по некоторым участкам многих центральных улиц Владивостока в утренние часы будет ограничено.

Кроме этого, на перекрытых участках запретят парковаться.

Ограничения коснутся следующих улиц: Светланская, Алеутская, Уборевича, Адмирала Фокина, а также Океанского проспекта. Объезд перекрытых участков будет организован по соседним улицам. 

Репетиции Парада намечены на 10, 13, 15 и 20 июня. Само торжественное мероприятие должно состояться 24 июня.

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