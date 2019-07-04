На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает DEITA.RU.



В четверг днем в центре Владивостока произошло серьезное ДТП. Как пишет инстаграм-аккаунт dpskontrol_125rus, авария произошла на улице Всеволода Сибирцева.

Судя по видео, которое сняли из проезжающей мимо машины, «Ниссан Жук» перевернулся на крышу. На месте работают инспекторы ГИБДД. Информации о пострадавших нет. Скорой помощи на месте происшествия нет.





Ранее сообщалось о том, что Владивосток - один из самых аварийных городов России. Приморье оказалось на 6 месте по всей России.

Елена Миронова