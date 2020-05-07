В Центробанке рассказали, как заемщики теряют свои доходы

Последствия апреля, проведенного россиянами в четырёх стенах, затрагивают всё больше сфер жизни – кредиторы заявляют о падении доходов заёмщиков, сообщает ИА DEITA.RU.

В Центробанке и фонде общественного мнения («инФОМ») подсчитали, что каждый десятый россиянин, а именно 11%, связанный кредитными обязательствами, почти полностью лишился дохода в апреле. Также ещё десять процентов заёмщиков согласились, что доходы упали более, чем на половину, пишет «РБК». Чуть больше заёмщиков (14%) отмечают, что заработок уменьшился более, чем на одну треть от привычного уровня.

Центробанк получил такие сведения благодаря опросу, проведенному «инФОМ», в котором приняли участие полторы тысячи россиян. Опрашивали граждан, достигших совершеннолетия, которые проживают почти на всей территории России – 83 региона было охвачено исследователями.

Суммарно более трети заёмщиков России (или 16% от числа респондентов) оказались в группе риска уже по итогам одного месяца с действующими ограничительными мерами.

Ранее сообщалось, что россияне за 2019 год задолжали свыше 1,3 триллиона рублей по коммунальным платежам. Специалисты прогнозируют увеличение долга уже по итогам текущего года, что может оказать негативное влияние на подготовку к отопительному сезону.