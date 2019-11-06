telegr wh call

Новости

Команда Дальневосточной распределительной сетевой компании заняла 3 место на чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2019»

6 Ноябрь 2019, 12:30

Россиян посчитают по-новому

6 Ноябрь 2019, 12:20

Путину не нравятся бакалавриат и магистратура

6 Ноябрь 2019, 12:00

Сдать анализы круглосуточно можно в больнице

6 Ноябрь 2019, 11:43

Официально: где появилось больше новых домов

6 Ноябрь 2019, 11:40

Телефонное мошенничество со словом «да» разъяснил «Ростелеком»

6 Ноябрь 2019, 11:21

Единую квитанцию ЖКХ оценило правительство

6 Ноябрь 2019, 11:20

В ЧАО ищут подрядчика для электрификации Магаданского района

6 Ноябрь 2019, 11:01

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В ЧАО ищут подрядчика для электрификации Магаданского района

ДРСК

В Чукотском автономном округе продолжают искать подрядчика для строительства около 700 км линий электропередач от Омсукчана до преобразовательной станции «Песчанка», сообщает RosTender.info.

АО «Дальэнергомост» повторно объявил тендер на строительство воздушных линий электропередач в Магаданском районе округа. На эти цели из бюджета ЧАО и средств заказчика будет направлено 17 млрд 363 млн рублей. Заявки от участников тендера принимаются до 15 ноября, в тот же день конкурсная комиссия рассмотрит их и выберет победителя.

Строительство состоит из двух участков: «Омсукчан - Омолон 1» длиной в 446 км и «Омолон – Песчанка 1» протяженностью в 280 км. В рамках подготовки к строительству здесь предстоит вырубить лес и создать вахтовые поселки для рабочих. Как ожидается, работы завершат к началу зимы 2023 года


Источник: http://rostender.info/news/2019110501

Популярное

Правила ЕГЭ меняют в России

«Готовьтесь к дню жестянщика» — названа точная дата первого снегопада

МЧС прояснили ситуацию с пропавшими рыбаками

Врачи назвали самый смертельный вид рака
Загрузка...
Загрузка...