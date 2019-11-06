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В ЧАО ищут подрядчика для электрификации Магаданского района
6 Ноябрь 2019, 11:01
В ЧАО ищут подрядчика для электрификации Магаданского района
В Чукотском автономном округе продолжают искать подрядчика для
строительства около 700 км линий электропередач от Омсукчана до
преобразовательной станции «Песчанка», сообщает RosTender.info.
АО «Дальэнергомост» повторно объявил тендер на строительство воздушных линий
электропередач в Магаданском районе округа. На эти цели из бюджета ЧАО и
средств заказчика будет направлено 17 млрд 363 млн рублей. Заявки от участников
тендера принимаются до 15 ноября, в тот же день конкурсная комиссия рассмотрит
их и выберет победителя.
Строительство состоит из двух участков: «Омсукчан - Омолон 1» длиной в 446 км и «Омолон – Песчанка 1» протяженностью в 280 км. В рамках подготовки к строительству здесь предстоит вырубить лес и создать вахтовые поселки для рабочих. Как ожидается, работы завершат к началу зимы 2023 года
Источник: http://rostender.info/news/2019110501