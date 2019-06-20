Жители села уже направили обращение президенту, сообщает DEITA.RU.



Интересные новости пришли из Челябинской области: жители одной из деревень, Кораблево, написали обращение к президенту и уже отправили его. Они просят Владимира Путина разрешить им переименовать свою деревню и назвать ее в его честь: Путино.

Как пишет «Ура.ру», жители деревни надеются, что новое название в честь президента заставит власти района обратить на них внимание. По словам жителей Кораблево, деревня у них хорошая. Они добавили, что в эту деревню переезжают даже городские жители - из Челябинска. Только вот газ до сих пор провести не получается, а он нужен людям.

Ранее сообщалось о том, что жители подмосковного города хотели записать обращение на «Прямую линию», но им помешала полиция.

Елена Миронова