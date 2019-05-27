Во время обрушения лесов пострадали строители – жители Таджикистана, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.



Один строитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, шесть человек получили травмы средней степени тяжести.

На строительстве автодрома «Игора-драйв» трудятся, в основном, выходцы из Таджикистана. Обрушение лесов произошло на площади почти 350 квадратных метров, разбор завалов еще продолжается и, по информации МЧС, под завалами людей не наблюдается.

«Из-под завалов извлекли семь человек. Данных о погибших пока не поступало»,- цитирует спасателей RNS.

Напомним, автодром в Ленинградской области является одним из объектов трассы «Формула-1».

Инна Эстрина