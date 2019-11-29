В Дальнегорске подвели итоги всероссийской акции «Дети России»

Сотрудники дальнегорского городского отделения МВД и местные наркологи подвели итоги профилактической акции «Дети России – 2019», направленной на предотвращение употребления подростками наркотических препаратов, алкоголя и табачной продукции, а также на обновление информации в данной сфере. Также усилия полицейских были направлены на выявление фактов вовлечения подростков в преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сообщает DEITA.RU.

Ежедневно в период с 11 по 20 ноября в профилактической операции принимали участие восемь сотрудников МВД и один врач-нарколог. Силами специалистов проверялись транспортные средства, торговые места, увеселительные заведения, а также популярные у молодежи парки и скверы.

В ходе акции были откорректированы списки трудных подростков, состоящих на учете в наркдиспансере, а также проведена работа с иными несовершеннолетними, попробовавшими наркотики. С остальными ребятами сотрудники полиции провели информационные беседы в школах города.

Также в рамках операции «Дети России – 2019» был совершен межведомственный рейд по месту жительства неблагополучных семей и семей с детьми, члены которых имеют судимость за распространение наркотиков.

Отметим, профилактическая акция «Дети России» проводится в Приморском крае в рамках реализации государственной программы «Безопасный край» на 2015-2021 годы.