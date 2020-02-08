В Дальневосточной энергетической компании подвели итоги сбытовой деятельности 2019 года

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ДЭК

ПАО «ДЭК» осуществила в 2019 году поставку электрической энергии своим потребителям на территории Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, Еврейской автономной области, в объеме 21, 2  млрд  киловатт-часов, что на 1,6 %  выше, чем показатель 2018 года. Рост полезного отпуска обусловлен ростом потребления ряда крупных промышленных потребителей, нарастивших в прошедшем году объёмы выпуска продукции.

Дебиторская задолженность потребителей перед ПАО «ДЭК», по оплате за поставленную электроэнергию по состоянию на 1 января 2020 года составила 9 млрд рублей, долг населения – 2,6 млрд рублей, долг потребителей юридических лиц – 6,4 млрд рублей. За 2019 год дебиторская задолженность выросла на сумму 196 млн рублей за счёт роста долгов предприятий ЖКХ и вследствие неплатежей физических лиц. 

В течение 2019 года ПАО «ДЭК» предъявила к потребителям более 78 212  исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 2,1 млрд рублей. Из них более 2 200 исков – к юридическим лицам на сумму 1,7 млрд рублей, 76 012 исков – к физическим лицам на сумму 375 млн рублей.

На сегодняшний день ПАО «ДЭК» является самым крупным гарантирующим поставщиком и Единым закупщиком электроэнергии на Дальнем Востоке, а также осуществляет функции сбыта электроэнергии в рамках агентского договора на территориях Сахалина и Камчатки. Энергокомпания  обслуживает около  2,9 млн. физических лиц и свыше  86 тыс. юридических лиц.  ПАО «ДЭК» готово и  дальше обеспечивать растущие потребности региона в электроэнергии и увеличивать  её поставки потребителям ДФО.

Александра Маслова

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