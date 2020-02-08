В Дальневосточной энергетической компании подвели итоги сбытовой деятельности 2019 года

ПАО «ДЭК» осуществила в 2019 году поставку электрической энергии своим потребителям на территории Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, Еврейской автономной области, в объеме 21, 2 млрд киловатт-часов, что на 1,6 % выше, чем показатель 2018 года. Рост полезного отпуска обусловлен ростом потребления ряда крупных промышленных потребителей, нарастивших в прошедшем году объёмы выпуска продукции.

Дебиторская задолженность потребителей перед ПАО «ДЭК», по оплате за поставленную электроэнергию по состоянию на 1 января 2020 года составила 9 млрд рублей, долг населения – 2,6 млрд рублей, долг потребителей юридических лиц – 6,4 млрд рублей. За 2019 год дебиторская задолженность выросла на сумму 196 млн рублей за счёт роста долгов предприятий ЖКХ и вследствие неплатежей физических лиц.

В течение 2019 года ПАО «ДЭК» предъявила к потребителям более 78 212 исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 2,1 млрд рублей. Из них более 2 200 исков – к юридическим лицам на сумму 1,7 млрд рублей, 76 012 исков – к физическим лицам на сумму 375 млн рублей.

На сегодняшний день ПАО «ДЭК» является самым крупным гарантирующим поставщиком и Единым закупщиком электроэнергии на Дальнем Востоке, а также осуществляет функции сбыта электроэнергии в рамках агентского договора на территориях Сахалина и Камчатки. Энергокомпания обслуживает около 2,9 млн. физических лиц и свыше 86 тыс. юридических лиц. ПАО «ДЭК» готово и дальше обеспечивать растущие потребности региона в электроэнергии и увеличивать её поставки потребителям ДФО.