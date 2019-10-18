Новости
Руководство отдела МВД задержано за взятку в 12 млн
18 Октябрь 2019, 17:45
Погасить долг за ЖКХ можно в магазине
18 Октябрь 2019, 17:30
Россия полностью перейдет на банковские карты
18 Октябрь 2019, 17:15
Синоптики рассказали, какая погода ожидается на выходных
18 Октябрь 2019, 17:00
Погибшего в Чечне приморца запечатлели на стене рядом с его домом
18 Октябрь 2019, 17:00
Скандальный долгострой законсервируют в Приморье
18 Октябрь 2019, 16:45
Видео: судно сливает мазут вблизи Владивостока
18 Октябрь 2019, 16:30
В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ!
18 Октябрь 2019, 16:29
В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ!
Cемейное развлекательно-познавательное мероприятие «Мы
выбираем жизнь!» состоится 27 октября, с 14.00 до 16.00, на 3 этаже ТВК «Калина
Молл». Праздник, организованный
благотворительным фондом «Инсульту НЕТ», приурочен к Всемирному дню
борьбы с этим коварным заболеванием, сообщает DEITA.RU.
Всех присоединившихся к празднику ждет зажигательная концертная программа с выступлением творческих коллективов, веселые конкурсы, море очень интересных призов, предоставленных многочисленными партнерами фонда! В игровой, занимательной, ненавязчивой форме, будет проходить обучение людей первым симптомам инсульта. Каждый участник получит не только подарок, но и унесет с собой нечто очень ценное – знание, которое может спасти человеку жизнь!
Волонтеры фонда будут раздавать брошюры с информацией об инсульте на всей территории ТВК «Калина Молл», поделятся со всеми частичкой своей позитивной энергии!
Мы гарантируем хорошее настроение и океан улыбок!
Приходите, проведите выходной день весело и познавательно!
Место проведения: ТВК «Калина Молл», 3 этаж, зона фудкорта.
Время проведения: с 14.00 до 16.00.