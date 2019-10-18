telegr wh call

Новости

Руководство отдела МВД задержано за взятку в 12 млн

18 Октябрь 2019, 17:45

Погасить долг за ЖКХ можно в магазине

18 Октябрь 2019, 17:30

Россия полностью перейдет на банковские карты

18 Октябрь 2019, 17:15

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на выходных

18 Октябрь 2019, 17:00

Погибшего в Чечне приморца запечатлели на стене рядом с его домом

18 Октябрь 2019, 17:00

Скандальный долгострой законсервируют в Приморье

18 Октябрь 2019, 16:45

Видео: судно сливает мазут вблизи Владивостока

18 Октябрь 2019, 16:30

В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ!

18 Октябрь 2019, 16:29

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ!

фото

Cемейное развлекательно-познавательное мероприятие «Мы выбираем жизнь!» состоится 27 октября, с 14.00 до 16.00, на 3 этаже ТВК «Калина Молл». Праздник, организованный  благотворительным фондом «Инсульту НЕТ», приурочен к Всемирному дню борьбы с этим коварным заболеванием, сообщает DEITA.RU.

Всех присоединившихся к празднику ждет зажигательная концертная программа с выступлением творческих коллективов, веселые конкурсы, море очень интересных призов, предоставленных многочисленными партнерами  фонда! В игровой, занимательной, ненавязчивой форме, будет проходить обучение людей первым симптомам инсульта. Каждый участник получит не только подарок, но и унесет с собой нечто очень ценное – знание, которое может спасти человеку жизнь!

Волонтеры фонда будут раздавать брошюры с информацией об инсульте на всей территории ТВК «Калина Молл», поделятся со всеми частичкой своей позитивной энергии!

Мы гарантируем хорошее настроение и океан улыбок!

Приходите, проведите выходной день весело и познавательно!

Место проведения: ТВК «Калина Молл», 3 этаж, зона фудкорта.

Время проведения: с 14.00 до 16.00.

Популярное

Жесткий обман ждет всех российских дачников

Маньяк напал на женщину с ребенком в столице

Путин назначил важного чиновника в Приморье

Кожемяко выиграл крабовый аукцион
Загрузка...
Загрузка...