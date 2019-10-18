В день борьбы с инсультом Владивосток выбирает ЖИЗНЬ!

Cемейное развлекательно-познавательное мероприятие «Мы выбираем жизнь!» состоится 27 октября, с 14.00 до 16.00, на 3 этаже ТВК «Калина Молл». Праздник, организованный благотворительным фондом «Инсульту НЕТ», приурочен к Всемирному дню борьбы с этим коварным заболеванием, сообщает DEITA.RU.



Всех присоединившихся к празднику ждет зажигательная концертная программа с выступлением творческих коллективов, веселые конкурсы, море очень интересных призов, предоставленных многочисленными партнерами фонда! В игровой, занимательной, ненавязчивой форме, будет проходить обучение людей первым симптомам инсульта. Каждый участник получит не только подарок, но и унесет с собой нечто очень ценное – знание, которое может спасти человеку жизнь!

Волонтеры фонда будут раздавать брошюры с информацией об инсульте на всей территории ТВК «Калина Молл», поделятся со всеми частичкой своей позитивной энергии!

Мы гарантируем хорошее настроение и океан улыбок!

Приходите, проведите выходной день весело и познавательно!

Место проведения: ТВК «Калина Молл», 3 этаж, зона фудкорта.

Время проведения: с 14.00 до 16.00.