В детские больницы передали MP3-плееры для проходящих длительное лечение ребят

На каждом из музыкальных носителей размещены около двухсот сказок, которые для ребят прочли известные артисты, ведущие, политики и другие участники проекта «Сказки на ночь»

Во Владивостоке в рамках образовательного проекта «Сказки на здоровье» партийцы совместно с организацией «Приморье - за спорт» передали порядка ста MP3-плееров с записями сказок классиков и современных авторов детям, находящимся на длительном лечении в краевых медучреждениях.

На каждом из этих музыкальных носителей размещены около двухсот сказок в формате аудио, которые для ребят прочли известные артисты, ведущие, политики и другие участники проекта «Сказки на ночь». Здесь представлены произведения классиков, а также современных российских и зарубежных авторов. Среди них – сказка-пьеса «Владивосток. Город у моря» приморского писателя Александра Киктенко, запись которой состоялась в конце минувшей недели – в ней приняли участие первый заместитель секретаря Приморского регионального отделения ЕР Галина Хохлова, краевой парламентарий Александр Щербаков, депутат Думы г. Владивостока Людмила Таран, руководитель общественного движения «Приморье – за спорт» Эльмир Валитов и другие партийцы.

Также для в медучреждения передали информационные носители с записями сказок в видео-формате, мягкие игрушки и более 50 кг свежих фруктов.

Подарки были доставлены в краевой детский онкогематологический диспансер, детский хоспис и детскую краевую клиническую туберкулезную больницу. В ближайшее время MP3-плееры получат и другие детские медучреждения региона.

«Мы получили невероятный отклик и поддержку. Нас поддержали многие блогеры Приморья, которые распространили информацию о нашей акции, жители города приносили нам уже купленные МР3-плеера, переводили средства. Очень хочу поблагодарить тех, кто помог акции состояться – это и «Единая Россия», и участники движения «Приморье за спорт», и компания ДНС, и гимназия ДВФУ. Совместными усилиями мы смогли собрать необходимое количество плееров», - рассказала директор благотворительного фона «Сохрани жизнь», организатор акции Светлана Горковенко.

Добавим, что в эти дни «Единая Россия» участвует в мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, по всему Приморью. Партийцы всех уровней поздравляют с праздником воспитанников центров содействия семейному воспитанию и социально-реабилитационных учреждений и помогают пациентам детских больниц.

Сегодня в Находке единороссы вместе с депутатом Законодательного собрания Приморского края Всеволодом Романовым подарили воспитанникам центра «Альбатрос» настольные игры - лото, домино, раскраски, наборы для творчества. В Яковлевском районе секретарь местного отделения Николай Вязовик поздравил ребят из центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Яковлевка.

А в Кавалеровском районе партийцы провели совместно с общественным движением «Матери России» творческий фестиваль «Дороги, которые мы выбираем», организованный в районном школе-интернате. В мероприятии приняли участие двенадцать команд. По завершении праздника партийцы подарили детям сладкие пироги, а руководству учреждения вручили средства защиты от коронавирусной инфекции - антисептики и 350 медицинских масок.