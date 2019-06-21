Новые правила размещения детских садов приняты правительством. Теперь малыши будут меньше рисковать здоровьем, сообщает DEITA.RU.

Согласно новому закону, в новых зданиях детских садов помещения для нахождения детей до 3 лет могу располагаться только на первых этажах. Это сделано для большей безопасности детей. Однако принятый закон имеет несколько серьезных нюансов.

Во-первых, если детский садик уже находится на этаже выше первого в переоборудованном здании, это требование на него не распространяется. Ибо «повторное использование» помещений тоже должно быт эффективным.

Если бы закон о первом этаже распространили на всех, то сотни детсадов попросту исчезли - найти новое пространство с соответствующими критериями не так-то просто.

Во-вторых, выполнение условий в отношении давно построенных жилых домов не всегда возможно. Поблажки в законе предусмотрены отчасти и для тех районов, где застройка плотная и новый детсад построить попросту негде.

Таким образом, муниципалитеты смогут либо выкупать, либо арендовать первые этажи уже построенных зданий под оборудование детсада.

Правительство считает, что меры будут способствовать достижению к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

Василий Кучин