В детских садах Владивостока прибавится дежурных групп

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проработать проблему нехватки дежурных групп в детских садах, сообщили ИА DEITA.RU в краевом правительстве. Сейчас детские сады условно не работают, однако в некоторых дошкольных учреждениях действуют дежурные группы для детей тех, кому приходится работать даже в режиме повышенной готовности.



Жалобы на нехватку мест поступают только из Владивостока. Изначально в приморской столице открыли 14 дежурных групп в 6-ти детских садах: по два дошкольных учреждения в каждом районе города, а также детский сад в посёлке Трудовое. К 27 апреля количество дежурных групп увеличилось до 39, всего детей принимали в 13-ти учреждениях (в том числе стал работать детский сад на острове Попова).

Проблему объясняют тем, что если в городе работает ограниченное количество детских садов, то родителям иногда приходится возить ребёнка в учреждение, которое находится далеко и от дома, и от работы. По мнению регионального министра образования Натальи Бондаренко, по две дежурные группы должны работать в каждом дошкольном учреждении.

При этом не учитывается следующий момент. Сейчас Приморье вступило на первый этап смягчения антикоронавирусных мер, поэтому всё больше и больше родителей привлекают к работе. Дежурные группы создавались для детей, родители которых работают в экстренных службах и на предприятиях, обеспечивающих непрерывную жизнедеятельность города. Для детей медиков, дорожных рабочих, водителей общественного транспорта, работников продовольственных супермаркетов и т. д. Но сейчас приступают к работе и те организации, которые не задействованы в медицине и неотложных работах. Открываются салоны красоты, непродовольственные магазины, зоопарки. И их сотрудникам тоже нужно куда-то девать детей.

Но дежурных групп, судя по всему, не хватает даже детям врачей, полицейских и спасателей.