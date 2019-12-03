В детском центре «Океан» завершилась энергосмена «Энергия Старта»

Во Всероссийском детском центре «Океан» состоялась церемония награждения третьей профильной смены Группы РусГидро «Энергия Старта». Победителей проектных работ, конкурсов и активных участников образовательной программы наградили сертификатами и подарками. Программа была организована ПАО «РусГидро» и АО «ДРСК» при поддержке Минэнерго РФ.

В течение двух недель энергетики дальневосточных энергокомпаний и Корпоративного университета гидроэнергетики, входящих в Группу РусГидро, проводили образовательные занятия для старшеклассников.

Участники Сообщества молодых работников активно принимали участие в программе смены: начальник отдела расчетов режимов Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») Михаил Власенко провел лекцию о деятельности Группы РусГидро на Дальнем Востоке России, а заместитель начальника юридического отдела филиала ПАО «ДЭК» - «Сахалинэнергосбыт» Алексей Шнайдер организовал командную интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», направленную на проверку логики и кругозора школьников. Также в ходе занятий ребята познакомились с основами электробезопасности, узнали об энергорынке, типах генерации, научились решать изобретательские задачи.

В энергетической лаборатории РусГидро школьники узнали об основах электричества, а также получили прикладные навыки по электромонтажу установок, научились на практике устанавливать связь между теоретической физикой и реальной жизнью. Кроме этого, занятия для участников смены провели специалисты из Японии. Под руководством иностранных гостей ребята выполнили ряд практических опытов, научились преобразовывать механическую энергию в электрическую.

В рамках смены состоялся выезд в Дальневосточный федеральный университет, где участникам рассказали о деятельности кафедры Теплоэнергетики и теплотехники и провели мастер-классы в лабораториях кафедры.

Итогом образовательной программы смены стала проектная деятельность, где старшеклассники совместно с экспертами Группы РусГидро, участниками Сообщества молодых работников РусГидро и студентами кафедры Теплоэнергетики и теплотехники ДВФУ готовили проекты, темами которых стали актуальные проблемы современной энергетики. Перед началом этой работы инженер 1 категории службы перспективного развития и технологического присоединения Приморских электрических сетей Артем Тыщук провел занятие для участников смен «Энергия старта» и «Инновациям – старт!». На встрече со школьниками энергетик рассказал о применении технологий BigData в электроэнергетике.

Завершилась смена «Энергия Старта» защитой проектов на энергофоруме, который состоялся 1 декабря. В своих проектах школьники затронули проблематику золошлаковых отходов, применения альтернативных источников энергии, повышения эффективности работы теплоэлектростанции путем перевода ее работы на другой вид топлива, автоматизации режима работы ГЭС и другие. Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты Группы РусГидро, которые в течение смены помогали школьникам готовить проекты.

По результатам защиты 1 место занял проект «Модернизация системы водоснабжения Владивостокской ТЭЦ-2», 2 место у проекта «Мониторинг электрических сетей с применением беспилотных летательных аппаратов», 3 место заняла команда, которая подготовила проект «Автоматизация систем мониторинга за состоянием плотин».

Участие в профильной смене «Энергия Старта» приняли 70 школьников в возрасте 14-17 лет, которые показали лучшие результаты в отборочном конкурсе. Кроме дальневосточников в ВДЦ «Океан» приехали учащиеся из Москвы, Свердловской области, Алтайского края, Рязани, Тулы и Забайкалья.