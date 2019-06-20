В больнице пока находятся только четверо, сообщает DEITA.RU.



Прокуратура в Забайкальском крае начала проверку после того, как стало известно о том, что в лагере для детей «Самородок» отравились сразу 15 отдыхающих.

По последним данным, с подозрением на кишечную инфекцию в больницу отправили только четверых. Состояние этих детей врачи оценивают как удовлетворительное. Результаты исследований у остальных еще уточняют.

Если прокуратура найдет нарушения, то виновных привлекут к ответственности.

Ранее сообщалось о том, что известный владивостокский лагерь «Космос» перестал принимать постояльцев и закрылся.

Елена Миронова