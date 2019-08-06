Проверяющие органы нашли нарушения в месте детского отдыха, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт УФССП Бурятии.

Представители управления судебных приставов ограничили работу детского палаточного лагеря "Вместе" на Байкале сроком на 3 месяца. Причиной санкций стало отсутствие бутилированной воды.

Специалисты надзорных органов в ходе внеплановой проверки выяснили, что еду для детей готовили с использованием воды прямо из Байкала.

Таким образом, администрация лагеря допустила грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые могли привести к массовому отравлению детей.

Также проверяющие обнаружили, что палатки, в которых ночевали дети, промокали под дождём, а также не имели должной защиты от насекомых.

Кроме этого, в лагере приходилось хранить некоторые продукты с нарушениями по причине отсутствия должного количества холодильников.

Дмитрий Шевченко